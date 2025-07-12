сегодня в 06:19

Американский журналист Такер Карлсон считает, что воевавших на Украине американцев следует лишать гражданства США, пишет ТАСС .

«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства (США, — прим. ред.), — отметил.

Журналист добавил, что воевать за другую страну и оставаться американцем невозможно.

Ранее 60-летний Армен Балян, воевавший на стороне Украины за деньги, был арестован в аэропорту Домодедово при попытке въезда в Россию.

Этот случай стал вторым громким делом о наемничестве за месяц: в начале мая Верховный суд ДНР заочно приговорил американца Джейка Тейлора к 14 годам строгого режима за аналогичное преступление. Тейлор получил от ВСУ 1,8 млн рублей за участие в боевых действиях.