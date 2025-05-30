Наемник из Армении задержан в Москве после года службы в ВСУ
Фото - © Генеральная прокуратура РФ
60-летний Армен Балян, воевавший на стороне Украины за деньги, был арестован в аэропорту Домодедово при попытке въезда в Россию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Гражданин Армении в 2022 году через Молдавию вступил в 124-ю бригаду теробороны ВСУ, получил боевую подготовку и за плату участвовал в боях против российских войск на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области.
После нескольких ранений и года службы (с ноября 2022 по декабрь 2023 года) Балян дезертировал, а в октябре 2024 года попытался нелегально пересечь российскую границу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Баляну грозит до 15 лет колонии. Материалы направлены в Херсонский областной суд, параллельно ведется расследование в отношении возможных пособников.
Этот случай стал вторым громким делом о наемничестве за месяц: в начале мая Верховный суд ДНР заочно приговорил американца Джейка Тейлора к 14 годам строгого режима за аналогичное преступление. Тейлор получил от ВСУ 1,8 млн рублей за участие в боевых действиях.