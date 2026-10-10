Получила кулаком в нос: дебоширы избивают жителей Новосибирска в троллейбусах

В Новосибирске группа агрессивных людей нападает на пассажиров в троллейбусах. Во время последнего инцидента злоумышленники подошли к 19-летней пассажирке и принялись нецензурно оскорблять ее, настойчиво требуя освободить сиденье, хотя поблизости оставались другие свободные места, сообщает Telegram-канал «112» .

Когда сибирячка попыталась зафиксировать происходящее на камеру смартфона, один из зачинщиков конфликта ударил ее кулаком в лицо и разбил нос. Кроме того, девушке расцарапали лоб и руки, а также сломали дорогостоящую оптику.

На ближайшей остановке пострадавшая выскочила на улицу, спасаясь от преследователей. Те вышли следом, но она успела запрыгнуть обратно в салон и захлопнуть двери прямо перед нападавшими.

Местные жители рассказали «112», что эта компания уже не первые сутки держит в страхе пассажиров городского общественного транспорта. Буквально за день до инцидента те же лица затеяли потасовку в автобусе, когда горожане уличили их в попытке совершить карманную кражу. По факту противоправных действий правоохранительные органы проводят процессуальную проверку.

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