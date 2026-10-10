«Пазл сошелся»: в Путилкове раскрыли кражу гортензий из двора МКД

Жительница Путилково рассказала в соцсетях, что нашла украденные у дома гортензии на витрине цветочного магазина. По ее словам, она установила всю цепочку событий — от обламывания веток до конечной точки.

«Двое суток без сна, на чистом адреналине и благодаря помощи неравнодушных людей — вся картина раскрыта!» — написала она.

Женщина пришла в магазин под видом обычного покупателя. В зале она обнаружила 21 большую ветку гортензии и около 60 средних и маленьких цветов — часть уже стояла в букетах, часть продавалась как сухоцветы.

По ее словам, систематический характер поставок подтвердился прямо на витрине, а продавец лично озвучила дни привоза. Женщина предположила, что продавец может иметь отношение к предполагаемой виновнице, но утверждать не стала, оставив это следствию. Скандал на месте она устраивать не стала.

Ранее сообщалось, что в Путилково девушка ободрала четыре куста гортензий во дворе. По словам хозяйки палисадника, соседка ночью перелезла через ограждение и руками переломала 33 ветки гортензии Limelight, из-за чего кусты могут не пережить зиму.

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