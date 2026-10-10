Сыпь и ожоги: неожиданная реакция покупателей на новые Apple Watch

Россияне жалуются на раздражение кожи от новых часов Apple Watch Series 12 и Ultra 4. После нескольких дней ношения гаджетов у людей появляются следы, похожие на ожоги, и сильный зуд на запястьях, пишет SHOT .

По словам владельцев новой «яблочной» техники, в месте, где фиксируется датчик, возникают покраснения, сыпь и следы, напоминающие ожоги. По их словам, кожа вокруг датчиков сильно потеет, появляется аллергическая реакция, у многих — невыносимый зуд.

Стоимость новых часов Apple Series 12 начинается от 55 000 рублей, Ultra 4 — от 110 000 рублей. Владельцы подозревают, что причиной реакции могут быть обновленные датчики, однако связь между ними и раздражением кожи не подтверждена.

При этом россияне не могут обменять часы или обратиться в службу поддержки Apple, поскольку официально устройства не продаются в стране.

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