сегодня в 11:20

Вандалы избили петербуржца до потери сознания за замечание о граффити

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга двое молодых людей жестоко расправилась с местным жителем, сделавшим им замечание из-за рисования граффити. Об этом сообщает « Фонтанка ».

Инцидент произошел около 19:00 во дворе жилого дома по переулку Пирогова.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за того, что петербуржец потребовал от парней прекратить портить стены граффити. Он пригрозил сдать одного из нарушителей сотрудникам полиции.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как мужчина вел пойманного нарушителя к выходу со двора. В этот момент на помощь товарищу подбежал второй подельник и с размаху ударил горожанина аэрозольным баллоном по голове.

После первого удара нападавшие пустили в ход кулаки, пинали упавшего ногами и в упор залили ему лицо перцовым газом из баллончика. Даже когда пострадавший оказался на земле и перестал защищаться, агрессоры продолжали наносить удары.

Завершив расправу, злоумышленники с криками сбежали, поскальзываясь на мокрой тротуарной плитке. Свидетели происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали тяжело травмированного мужчину в стационар.

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