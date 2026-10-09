33 сломанные ветки гортензии: соседка в Путилково обнесла палисадник среди ночи

В Путилково местная жительница ободрала четыре куста гортензий во дворе. По словам хозяйки палисадника, соседка ночью перелезла через ограждение и руками переломала 33 ветки гортензии Limelight. Видео с камер наблюдения подтверждает произошедшее, сообщает «112» .

По словам местной жительницы, которая ухаживает за палисадником, все произошло среди ночи. Секатора у нее не было — на видео видно, как она лезет прямо в кусты и ломает растения.

После того как история разошлась по районным чатам, цветочная хулиганка вышла на связь и утверждала, что сорвала не больше десяти веток.

Однако на записи с камер видно, как утром она выносит со двора еще 23 ветки, садится в такси и уезжает. Хозяйка палисадника утверждает, что кусты серьезно повреждены. Неизвестно, переживут ли они зиму.

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