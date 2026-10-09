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Минобороны: ВС России поразили порты и морские суда ВСУ

Спецоперация
Станислав Красильников

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что днем 9 октября Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

По данным ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.

Российские бойцы продолжают методично достигать целей, поставленных на СВО.

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