Минобороны: ВС России поразили порты и морские суда ВСУ
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Минобороны России сообщило, что днем 9 октября Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.
По данным ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.
Российские бойцы продолжают методично достигать целей, поставленных на СВО.
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