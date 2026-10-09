Задержанных в Черногории россиян из «Рыбаря» отпустили

Создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену и других задержанных в Черногории россиян отпустили. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, они находятся в аэропорту в ожидании вылета, а дипломаты оказывают содействие.

«Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», — заявила Захарова.

Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисан в Черногории утром 9 октября. После чего заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в Европе на всех россиян объявлена охота, а главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что Звинчука планировали передать Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.