Дмитрий Медведев: на всех россиян в Европе объявлена охота

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале , что российским гражданам не стоит ездить по европейским странам. По его словам, потенциально на всех россиян объявлена охота.

«Зря, конечно, наши (россияне — ред.) таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю — на всех) россиян объявлена охота», — написал Медведев.

По словам Медведева, не спасают ни визы, ни приглашения, ни иные гарантии. Он утверждает, что арестовать могут каждого, особенно если человек говорит правду о западных странах, ЕС и «бандеровском неонацистском режиме», а «привечают только релокантские отбросы» и то временно.

Также Медведев предположил, что теперь, вероятно, придется пополнять обменный фонд из европейских и американских граждан, чтобы вытаскивать своих.

Ранее сообщалось, что рано утром 9 октября на территории Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Помимо самого Звинчука, под стражу попали его супруга и трое единомышленников. Госдепартамент США предлагает 10 млн долларов тому, кто поделится информацией о других сотрудниках «Рыбаря».

Позднее появилась информация, что у задержанного основателя Telegram-канала «Рыбарь» нашли при себе дроны и другую сложную технику.

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