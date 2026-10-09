У основателя «Рыбаря» Звинчука нашли при себе дроны — СМИ Черногории

У задержанного основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука нашли при себе дроны и другую сложную технику, сообщает издание Vijesti .

Задержание прошло в районе Боко-Которского залива. Кроме самого Звинчука, спецслужбы задержали его супругу и сотрудницу Валерию и троих единомышленников.

В местных СМИ утверждают, что при себе у основателя канала нашли дроны, электронные устройства, сложную цифровую технику и смартфоны. О прибытии задержанных знали, за ними следили в течение нескольких дней.

Госдепартамент США предлагает 10 млн долларов тому, кто поделится информацией о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь». По мнению США, ресурс занимался продвижением российских интересов и вмешивался в американские президентские выборы. Конкретных доказательств пока не предоставили.

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