10 млн долларов за информацию: Госдеп США ищет сотрудников «Рыбаря»

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Госдепартамент США предлагает 10 млн долларов тому, кто поделится информацией о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь». Основателя ресурса и его супругу уже задержали, сообщает Baza .

По мнению США, канал занимался продвижением российских интересов и вмешивался в американские президентские выборы. Конкретных доказательств пока не предоставили.

Основателя ресурса Михаила Звинчука, его жену Валерию и троих единомышленников задержали ранним утром 9 октября в городе Рисане в Черногории. Сам Звинчук назвал обвинения неожиданными.

По версии черногорских властей, задержания связаны с подозрениями в «гибридной деятельности» этой сети.

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