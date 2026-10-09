Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории

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В Черногории прошла спецоперация, в ходе которой силовики задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Все произошло утром 9 октября, сообщает Baza .

Ранним утром 9 октября в городе Рисане сотрудники полиции и Агентства национальной безопасности страны провели спецоперацию на «Рыбаря». Помимо самого Звинчука, под стражу попали его супруга и трое единомышленников.

По версии черногорских властей, задержания связаны с подозрениями в «гибридной деятельности» этой сети.

Ранее канал «Рыбарь» уже оказывался в центре претензий со стороны Великобритании и США. Западные страны обвиняли его в продвижении российской пропаганды и проведении операций информационного влияния.

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