Заявки на фотоконкурс «Русская цивилизация» принимают до 12 октября
Фото - © Олег Пученков / Фотобанк Лори
Четыре дня остается до завершения приема заявок на участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.
До 12 октября 2026 года включительно профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья могут загрузить свои авторские снимки на официальный сайт фотоконкурса.
Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние шесть лет в номинациях, отражающих разнообразие культур и традиций народов России:
- «Уникальная природа»,
- «Лица и поколения»,
- «Традиции большой страны»,
- «Архитектура и скульптура»,
- «Духовные скрепы»,
- «Семейные ценности»,
- Специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» — «Россия — семья семей».
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