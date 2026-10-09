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Заявки на фотоконкурс «Русская цивилизация» принимают до 12 октября

Культура
Олег Пученков / Фотобанк Лори

Фото - © Олег Пученков / Фотобанк Лори

Четыре дня остается до завершения приема заявок на участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.

До 12 октября 2026 года включительно профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья могут загрузить свои авторские снимки на официальный сайт фотоконкурса.
 
Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние шесть лет в номинациях, отражающих разнообразие культур и традиций народов России:

  • «Уникальная природа»,
  • «Лица и поколения»,
  • «Традиции большой страны»,
  • «Архитектура и скульптура»,
  • «Духовные скрепы»,
  • «Семейные ценности»,
  • Специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» — «Россия — семья семей».

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