Заявки на фотоконкурс «Русская цивилизация» принимают до 12 октября

До 12 октября 2026 года включительно профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья могут загрузить свои авторские снимки на официальный сайт фотоконкурса.



Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние шесть лет в номинациях, отражающих разнообразие культур и традиций народов России:

«Уникальная природа»,

«Лица и поколения»,

«Традиции большой страны»,

«Архитектура и скульптура»,

«Духовные скрепы»,

«Семейные ценности»,

Специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» — «Россия — семья семей».

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