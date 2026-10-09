Суд подтвердил включение ООО «Аффари» в реестр недобросовестных поставщиков

Поводом для разбирательства стало обращение государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО» в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России. Заказчик указал, что ООО «Аффари» уклонилось от заключения контракта.

Контракт предусматривал инженерные изыскания, подготовку проектной и разработку рабочей документации, а также капитальный ремонт объекта капитального строительства. Рассмотрев обращение, управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Аффари» не согласилось с решением и обратилось в суд. Суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления по делу № А40-134821/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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