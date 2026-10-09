Суд подтвердил отказ включить «Еврострой» в реестр недобросовестных поставщиков

Администрация городского округа Лобня Московской области просила антимонопольное управление включить сведения о компании в реестр после одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Подрядчик должен был выполнить текущий ремонт кровли в многоквартирных домах.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело обращение и признало действия ООО «Еврострой» соответствующими закону. Управление решило не включать сведения о компании в реестр.

Администрация не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ей в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления по делу № А40-69873/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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