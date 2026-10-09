С ароматом Tom Ford: вонючие клопы атаковали Краснодар, Ростов и Дагестан

В Краснодарском крае и Дагестане наблюдается нашествие мраморных клопов. Они уничтожают урожай, а с наступлением холодов тысячами прячутся в домах и машинах, сообщает Telegram-канал «РОСТОВ ПАПА РОСТОВ-НА-ДОНУ» .

По словам местных жителей, насекомые уже проникли и в Ростовскую область. Еще в октябре 2023 года в Ростове обнаружили очаги массового размножения этих клопов — в роще СКА и на Зеленом острове.

Площадь очагов составляла около 90 га, тогда были введены карантинные меры. В настоящее время жители региона страдают из-за тысяч насекомых, которые ищут укрытия в домах и автомобилях. Соответствующее видео появилось в Сети.

«Вот такое у нас нашествие жуков вонючих, с ароматом Tom Ford, Allure Sport. Ашалеть. Как их много, просто толпа. Невозможно двери открывать, закрывают просто толпой», — сказал автор ролика.

На опубликованных кадрах видно, что два белых грузовика со всех сторон густо облеплены живыми клопами, которые сотнями уселись в том числе на колеса транспортных средств. Что именно перевозил владелиц машин, не уточняется. Пользователи Сети предположили, что, возможно, насекомых привлек запах груза.

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