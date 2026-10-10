Появились завораживающие кадры сухогруза, севшего на мель в поселке Янтарный

В поселке Янтарный на побережье штормом выбросило на пляж сухогруз под флагом Багамских островов. Об этом сообщил блогер, автор медиа PRO КАЛИНИНГРАД Юрий Лаймин, опубликовав фотографии в соцсетях.

На кадрах видно огромное судно, которое находится всего в нескольких метрах от берега. По словам автора публикации, последний раз нечто подобное происходило больше 50 лет назад — в декабре 1973 года с греческим сухогрузом Anna Foret.

Судно не получило повреждений, экипаж остается на борту.

«Такая вот жизнь в Калининграде, ни дня без каких-то приключений», — написал Лаймин.

Пользователи Сети делятся в том числе видео, на которых видно продолжающийся шторм. Сухогруз при этом сел на мель не намертво, волнами его немного раскачивает из стороны в сторону.

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