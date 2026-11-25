«Премия #МЫВМЕСТЕ объединяет людей, для которых помощь другим — это не разовая акция, а образ жизни и искренний зов сердца. Каждый из победителей регионального этапа создал проект, который меняет жизнь вокруг к лучшему: поддерживает ветеранов, бойцов СВО и их семьи, проводит полезные мастер-классы для людей разных возрастов, развивает наставничество, сохраняет культурное наследие и защищает природу. Благодарю всех участников за неравнодушие и колоссальный труд, а финалистам последнего этапа желаю удачи. Весь регион болеет за вас!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году на конкурс от Московской области поступило более 1 000 заявок. За все время существования Премии жители региона направили свыше 5,5 тысяч социальных проектов.

Победителем в номинации «Волонтер года» стала Ольга Селиверстова. С 2018 года, после того как ее сын победил онкологическое заболевание, она помогает пациентам Московского областного онкологического диспансера: проводит творческие мастер-классы для детей, организует «Дни красоты» для их мам, собирает «Коробки храбрости» и проводит встречи по профилактике эмоционального выгорания среди волонтеров.

«Мой путь в добровольчестве начался из глубокой личной истории и благодарности врачам и людям, которые были рядом в трудный момент. Когда ты видишь улыбку ребенка в больничной палате или глаза мамы, которая впервые за долгое время смогла перевести дух, понимаешь, что все не зря. Эта награда — общая для всей нашей команды добровольцев, которые каждый день дарят пациентам тепло и веру в выздоровление», — поделилась Ольга Селиверстова.

Первое место в номинации «Герои нашего времени» занял благотворительный фонд «Одна Любовь» из Орехово-Зуево. С 2020 года фонд помогает семьям в трудных жизненных ситуациях, а в рамках проекта «Жизнь в движении» организует занятия по адаптивному боксу, голболу, шоудауну и бегу для ветеранов СВО с тяжелыми ранениями и потерей зрения. Участниками инклюзивных программ уже стали 116 ветеранов со всей России.

Второе место в этой же номинации присуждено руководителю регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елене Жаровой с проектом «Команда Добра». Сообщество объединило более двух тысяч жителей округа: силами добровольцев изготовлено и передано на передовую свыше 10 тысяч маскировочных сетей, а общий объем отправленной гуманитарной помощи превысил 695 тонн. Третье место заняла «Лига молодых матерей Подмосковья» из Ступина с проектом «Семейный оберег» — 60 дипломированных психологов-волонтеров провели более 4 385 часов бесплатных консультаций для семей с детьми, родственников военнослужащих и переселенцев.

В номинации «Муниципальные образования» первое место занял городской округ Люберцы, второе — Богородский городской округ, третье — Рузский муниципальный округ.

Также награды получили победители в номинациях «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес», «Лидер социальных изменений. МСП», «Код милосердия», «Поколение добра», «Наставник года», «Страна возможностей», «Устойчивое будущее» и в специальной номинации «Сила единства».

Имена лауреатов шестого сезона премии объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет со 2 по 5 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.