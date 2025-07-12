В Музее истории города Бронницы открылась фотовыставка

В фойе Музея истории города Бронницы открылась персональная выставка талантливого фотографа Олега Аксёнова. С 12 лет он увлечён миром фотографии, и его творчество стало настоящим отражением красоты и уникальности города Бронницы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На выставке можно увидеть около 20 фотографий, каждая из которых запечатлевает неповторимые моменты жизни и атмосферу города. Работы Олега вдохновляют и погружают зрителей в настоящую сердцевину Бронниц, показывая знакомые уголки с новой, оригинальной стороны.

Выставка работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 16:00 и продлится она до конца августа.

Не упустите возможность увидеть искусство, вдохновленное замечательным городом! Узнать подробности вы можете, позвонив по номеру телефона: 8-985-421-67-71. Возрастные ограничения: 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.