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11-летнняя девочка ранена в результате атаки дрона в Белгороде

Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде и взорвался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями груди госпитализировали. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу.

Сейчас врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь раненой девочке оказывается.

По словам Гладкова, предварительно, в шести квартирах пострадавшего дома повреждены стекла на балконах и окна. Кроме того, повреждена одна припаркованная машина.