4 тыс раз в Подмосковье узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

В Московской области, чтобы уточнить информацию о состоянии родственника, который находится на лечении в стационаре, необязательно ехать в больницу. Получить сведения можно по телефону 122, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы справиться о самочувствии родственника, который в данный момент проходит лечение в одном из стационаров Подмосковья, необходимо позвонить по тел. 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на интересующие вопросы. Сервис запустили в начале года, за это время им воспользовались более 4 тыс. раз», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.