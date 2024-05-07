Промышленным предприятиям представили эффективные сервисные решения

Представители промышленных предприятий приняли участие в конференции «Газпромнефть — смазочные материалы». Эксперты компании рассказали об опыте внедрения системы эффективных клиентских сервисов для предприятий, занятых в ключевых отраслях экономики.

Участие в мероприятии приняли специалисты из сферы транспорта и обслуживания техники, металлургии и агропромышленного сектора. В рамках деловой программы обсуждались также перспективы рынка масел, технических жидкостей и пластичных смазок. Отдельный вопрос встречи — развитие сервисных опций для промышленного сектора.

Так, полный цикл клиентского сопровождения включает экспертное консультирование по подбору продуктов и техническую поддержку, предиктивную диагностику механизмов на основе анализа состояния масла, работу с дистрибьюторами по системе «единого окна» для оформления и отслеживания заказов.

«Высококачественные смазочные материалы гарантируют долгую и надежную работу даже самой сложной, специализированной техники. Вместе с продуктом наши партнеры получают комплекс цифровых и технологических сервисов. Мы тщательно разрабатываем инструменты, чтобы предложить бизнесу максимально эффективные решения. Благодаря партнерским встречам и конференциям мы можем лучше понять потребности предприятий и расширять спектр возможностей, которые отвечают их задачам», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.