«В этом году на заключительном этапе их (дипломов — ред.) 550. Это плюс 109 дипломов к результатам прошлого года», — сказала министр в ходе совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор выразил благодарность директорам школ и учителям за качественную подготовку олимпиадников.

«Сегодня мы послушаем результаты наших детей по итогам экзаменов в 9 и 11 классах, участия в олимпиадах. Здесь, что приятно, и я хочу поблагодарить наших директоров школ — они возглавляют команды каждого педагога, которые дают хороший результат. То есть мы растем по количеству участников олимпиады, призеров, победителей олимпиад — муниципальной, региональной и Всероссийской», — сказал Воробьев.