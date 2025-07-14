Воробьев поблагодарил директоров и учителей школ за подготовку олимпиадников

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал слова благодарности директорам школ и учителям за качественную подготовку олимпиадников.

«Сегодня мы послушаем результаты наших детей по итогам экзаменов в 9 и 11 классах, участия в олимпиадах. Здесь, что приятно, и я хочу поблагодарить наших директоров школ — они возглавляют команды каждого педагога, которые дают хороший результат. То есть мы растем по количеству участников олимпиады, призеров, победителей олимпиад — муниципальной, региональной и всероссийской», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что наблюдается положительная динамика среди показателей по сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

«Также мы видим устойчивые показатели и даже динамику по сдаче ОГЭ — 9 класс — и ЕГЭ. Это мерило, как ни крути, нашего образования», — отметил губернатор.

Ранее глава региона заявил, что дошкольное образование в Подмосковье должно быть на высоком уровне.