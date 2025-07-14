Губернатор Воробьев: дошкольное образование должно быть на высоком уровне

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на то, что дошкольное образование и школьная подготовка должны быть на должном уровне.

«Сегодня, в июле месяце, мы вынесли другой важный вопрос — он связан с образованием. Каждый ребенок дорог. Я просто хочу показать, что это большое количество наших жителей, семей, которые заинтересованы в том, чтобы и дошкольное образование, и школьная подготовка были на должном уровне», – отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Для этого, как известно, должна быть и инфраструктура, заключил губернатор.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.