Росавиация: пропавший под Хабаровском Ми-8Т ищут с помощью Ан-26

Росавиация организовала поисковую операцию после исчезновения вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае. Воздушное судно, на борту которого находились пять человек, принадлежит компании «АПК „Взлет“, имеющей разрешение на авиационные работы. Об этом рассказал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко .

Пропавший вертолет с бортовым номером RA-25660 летел по маршруту Охотск-Магадан. Об его исчезновении стало известно, когда экипаж Ми-8Т не связался с диспетчерами в запланированное время.

По предварительным данным, на борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста.

По словам Кореняко, для поиска пропавшего вертолета Росавиация направила специальные поисково-спасательные самолеты и вертолеты. Спасатели из Магаданской региональной поисково-спасательной базы вылетели на самолете Ан-26 компании «ИрАэро».

Одновременно из Охотска отправился вертолет Ми-8 компании «Дальнереченск Авиа» с командой спасателей из Хабаровской РПСБ. Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровского авиационно-спасательного центра.