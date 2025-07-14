Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный в Волоколамском округе

Заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова рассказала, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель деревни Алферьево, который сообщил о том, что в реке Лама он обнаружил взрывоопасный предмет во время подводной охоты при погружении на глубину.

«Опасная находка была извлечена из водоема сотрудниками центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. После чего специалисты ПСО № 2 выяснили, что взрывоопасным предметом является ручная противопехотная граната Ф-1 времен ВОВ. Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Кроме того, спасатели 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — пояснила Ирина Месилова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.