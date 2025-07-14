Забота о близких: в РФ начали включать уход за пожилыми в страховой стаж

Депутат Чаплин: уход за пожилыми теперь засчитывается в страховой стаж

Спикер Госдумы РФ Никита Чаплин заявил, что уход за пожилыми родственниками — инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет — с этого года засчитывается в страховой стаж. Изменения вступили в силу 1 января, сообщает NEWS.ru .

По его словам, теперь акцент закона сделан на учете времени ухода в страховом стаже, хотя до этого таким людям выплачивали ежемесячные компенсации.

«Для оформления потребуются заявление по установленной форме, документ, подтверждающий возраст или инвалидность подопечного, а также письменное свидетельство о факте ухода», — добавил депутат.

Подтвердить факт ухода могут и члены семьи подопечного.

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