В ГД предложили предоставлять второе высшее героям СВО бесплатно
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Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий предоставлять героям Специальной военной операции второе высшее образование за счет государства, инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает NEWS.ru.
«Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее», — сказал председатель фракции и один из авторов проекта Сергей Миронов.
По его словам, ветераны должны знать, что страна о них заботится, инициатива направлена на поддержку защитников страны, которые вернулись к мирной жизни.
В свою очередь, первый заместитель председателя Дмитрий Гусев напомни, что сегодня получить второе высшее бесплатно можно только в сфере искусств или по военной специальности. Эти ограничения необходимо устранять, они могут мешать воинам адаптироваться.