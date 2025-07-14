В ГД предложили предоставлять второе высшее героям СВО бесплатно

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий предоставлять героям Специальной военной операции второе высшее образование за счет государства, инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает NEWS.ru .

«Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее», — сказал председатель фракции и один из авторов проекта Сергей Миронов.

По его словам, ветераны должны знать, что страна о них заботится, инициатива направлена на поддержку защитников страны, которые вернулись к мирной жизни.

В свою очередь, первый заместитель председателя Дмитрий Гусев напомни, что сегодня получить второе высшее бесплатно можно только в сфере искусств или по военной специальности. Эти ограничения необходимо устранять, они могут мешать воинам адаптироваться.