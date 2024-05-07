ХК «Балашиха» стал обладателем Кубка Владислава Третьяка

сегодня в 10:35

Подмосковный детско-юношеский хоккейный клуб «Балашиха» стал победителем турнира «Кубок Владислава Третьяка» среди хоккеистов до 13 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче за выход в финал подмосковные хоккеисты обыграли московский ЦСКА со счетом 7:5. В решающей игре за главный трофей спортсмены ХК «Балашиха» сыграли с еще одной столичной командой «Красная Машина Юниор». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу подмосковных хоккеистов. Таким образом, подопечные главного тренера команды Андрея Петушкина и тренера вратарей Александра Кошенкова стали обладателями «Кубка Владислава Третьяка».

По итогам турнира лучшим нападающим стал Артем Баранов, а лучшим бомбардиром — Леонид Грибов.

В соревнованиях принимали участие 12 команд из России и Белоруссии: «Красная Мишина Юниор» (Москва), «Балашиха» (Московская область), ЦСКА (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Созвездие» (Воронеж), «Северсталь» (Череповец), команда СДЮШОР Р. Салея (Минск), «Амур-1» (Хабаровск), СШФККИХ «Акулы» (Краснодар), «Кузнецкий лед» (Новокузнецк) и «Деко Минералс» (Воронежская область).

«Кубок Владислава Третьяка» среди хоккеистов до 13 лет проходил в Воронеже с 29 апреля по 5 мая 2024 года. В течение недели команды провели 36 матчей. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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