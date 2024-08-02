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В Москве суд арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства

Басманный районный суд Москвы на 2 месяца арестовал сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации убийства своего бизнес-партнера, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сенатору предъявили обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).

Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 октября 2024 года.

В пятницу Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Сенатор стал фигурантом дела об организации приготовления к убийству. Генпрокурор Игорь Краснов попросил снять с сенатора неприкосновенность.

Что известно о тульском сенаторе Дмитрии Савельеве, которого обвиняют в организации заказного убийства, читайте в материале РИАМО.