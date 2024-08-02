Генпрокурор РФ просит Совфед лишить неприкосновенности сенатора Савельева

сегодня в 14:31

Генпрокурор РФ Игорь Краснов просит Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дмитрий Савельев — сенатор Российской Федерации, член партии «Единая Россия», кандидат юридических наук. Он занимает пост сенатора с 2016 года и входит в санкционные списки ЕС и США.

Служил в составе советских войск в Афганистане, награжден двумя медалями «За отвагу». В 1990-е годы возглавлял компании «ЛУКойл-Уфа», «ЛУКойл-Нижний Новгород», «НОРСИ-ойл», «Нефтехим», «Транснефть». С 1999 по 2016 год Савельев был депутатом Госдумы.