Стали известны подробности дела сенатора Савельева об организации убийства

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, которого задержали по подозрению в причастности к организации убийства, нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера для убийства своего бизнес-партнера, сообщает «112» .

Савельев решил расправиться со своим компаньоном по фамилии Ионов, с которым они вместе управляли одной из компаний. Сенатор подозревал бизнес-партнера в растрате денег организации. В качестве исполнителя был нанят бывший сотрудник ФСИН, который за 100 тыс. долларов должен был ликвидировать Ионова.

Однако киллер передумал и сдал Савельева ФСБ. Силовики инсценировали смерть Ионова, а Савельева задержали во время передачи денег исполнителю.

В качестве улик по уголовному дело проходят документы об обмене 10 млн рублей на американскую валюту, аудиозаписи встреч Савельева с киллером, а также переписки и др.

Как сообщает Mash, дело сенатора относится ко временам его работы в ОАО «Транснефть». По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова задержанного лишили неприкосновенности.

Ранее стало известно, что сенатора Дмитрия Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совфеда, он подозревается в причастности к организации убийства.

Кто такой Дмитрий Савельев

Фото - © Council.gov.ru

Дмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года. Он кандидат юридических наук.

Перед назначением сенатором от Тульской области был депутатом Госдумы шестого созыва, членом комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Еще он был гендиректором (президентом) ОАО «АК Транснефть».

В СФ РФ был наделен полномочиями сенатора 6 октября 2016 года. Его срок полномочий должен истечь в сентябре этого года. Является членом партии «Единая Россия».

Имеет ряд госнаград, среди которых медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Почета и другие.