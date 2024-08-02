Сенатора Савельева задержали из-за возможной причастности к организации убийства

сегодня в 14:51

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совфеда, он подозревается в причастности к организации убийства, сообщает ТАСС .

Ранее Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совфед удовлетворил просьбу генпрокурора.

Сенатор задержан сотрудниками прокуратуры прямо на выходе с заседания. Какие-либо подробности дела, фигурантом которого стал Савельев, неизвестны.

Савельев — член Совета Федерации от «Единой России» с 2016 года, где представляет Тульскую область. Ранее он был депутатом Госдумы. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».