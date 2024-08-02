Дмитрий Савельев: что известно о сенаторе, которого подозревают в организации заказного убийства

2 августа 2024 года сразу после заседания Совета Федерации Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил СовФед лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Что известно о сенаторе от Тульской области?

Биография Дмитрия Савельева

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Дмитрий Владимирович Савельев родился 3 августа 1968. В 1997 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, в 2000 году — окончил Нижегородский государственный университет им. Лобачевского. Является кандидатом юридических наук.

С 1999 по 2016 годы был депутатом Государственной думы, членом Комитета по охране здоровья и членом Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Занимал должность генерального директора (президента) ОАО «АК Транснефть».

С 2016 года — член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Имеет государственные награды: медаль «За отвагу» (1988 г, 1989 г), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010 г), орден Почета (2012 г), орден Александра Невского (2019 г).

Имущество и доходы Дмитрия Савельева

Дмитрий Савельев входит в число самых богатых депутатов и членов Совфеда. В 2021 году он задекларировал доход в 178 миллионов рублей.

Его супруга Ольга Савельева за 2021 год получила доход более чем в 60 миллионов рублей.

Супруги являются владельцами двух жилых домов в РФ (площадью в 1321 и 258 кв. м.), квартиры площадью 247 квадратов, а также дома в Великобритании площадью 489 кв. м.

Задержание сенатора Дмитрия Савельева 2 августа: в чем его подозревают

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2 августа 2024 года стало известно, что сенатор был лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокурора Игоря Краснова, после чего Дмитрий Савельев был задержан на выходе с заседания в Совете Федерации.

По сообщению телеграм-канала SHOT, сенатора Дмитрия Савельева могут подозревать в подготовке убийства. Жертвой мог стать бизнес-партнер Савельева Ионова, а поводом для расправы стала растрата крупной суммы, принадлежащей компании. Савельев сделал попытку найти киллера, предложив за убийство $ 100 000, однако исполнитель решил рассказать о готовящемся преступлении сотрудникам ФСБ. Сотрудники силового ведомства инсценировали убийство, предъявили заказчику карту вызова скорой и протокол смерти, после чего Савельев передал вознаграждение несостоявшемуся киллеру.

Телегам-канал 112 со ссылкой на свои источники сообщает, что события происходили летом 2023 года, причем следствие располагает не только документами об обмене рублей на американскую валюту, а также в деле присутствуют аудиозаписи встреч Савельева с исполнителем и переписки в мессенджере.

РИА Новости сообщает, что прокуратура уже представила в Совет Федерации копии материалов уголовного дела. СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Савельева.