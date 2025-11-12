В Москве проверили подозрительную пачку денег и нашли поздравление

Утром 12 ноября в одном из многоэтажных домов на улице Пенягинской в районе Митино в Москве нашли подозрительную находку в виде купюр, перевязанных красной лентой. Саперы осмотрели предмет и заключили, что это не представляющая опасность стилизованная под деньги открытка с пожеланием: «С Новым 2010 годом», сообщает SHOT .

Изначально жители дома, увидев подозрительную открытку, стилизованную под денежный знак, всерьез забеспокоились, предположив, что это может быть самодельное взрывное устройство.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые установили, что красная лента и прикрепленная к ней открытка не представляют никакой угрозы. В открытке было написано пожелание 15-летней давности: «С Новым 2010 годом». Кто и с какой целью оставил открытку в подъезде, пока неизвестно.

Ранее в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик поднял с земли десятирублевую купюру, которая в дальнейшем взорвалась в его руке. Мальчика госпитализировали и экстренно прооперировали.

Пострадавшего мальчика в больнице навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

