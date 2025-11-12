Опять красная лента: подозрительную пачку денег нашли в подъезде дома в Москве

Жители многоквартирного дома на Пенягинской улице в Митине вызвали полицию после обнаружения подозрительной пачки 10-рублевых купюр. Она лежала возле лифта и была обмотана подарочной лентой, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Проснулись утром, увидели 5 машин полиции (одна из них – инженерно-саперного отделения). Позже приехали из ФСБ. Проверяют взрывчатку, замаскированную под купюры», — рассказали очевидцы.

На место прибыли кинологи, саперы, полиция и спецслужбы. Особое беспокойство находка вызывает после ситуации, которая произошла накануне вечером в Красногорске с девятилетним мальчиком.

Ребенок увидел на земле сверток с прикрепленной к нему 10-рублевой купюрой. Он поднял находку — и тут же произошел взрыв. Это оказалось неустановленное взрывное устройство — оно сдетонировало у мальчика в руках, в результате чего очень сильно повредило кисть. СВУ было начинено гвоздями.

