Воробьев навестил мальчика, пострадавшего при взрыве СВУ в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично навестил 9-летнего мальчика по имени Глеб, который на улице Красногорска поднял десятирублевую купюру с взрывчаткой и попал в больницу из-за ее детонации.

«Буду твоим другом, хорошо? Приехал навестить, потому, что мама переживает. Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста, младший сын. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил, это всегда тяжело, мама всегда плачет, потому что любит. Но мы победим, хорошо?» — сказал Воробьев, обращаясь к мальчику.

В своем Telegram-канале губернатор показал видео со встречи с мальчиком, который рассказал, что купюра внешне напоминала втулку, когда он поднял ее с земли. Глеб заметил банкноту, когда шел на спортивную тренировку.

Воробьев пожелал ребенку выздоровления и пригласил к себе в гости попить чаю вместе с его мамой. Мальчик принял предложение губернатора.

Ранее сообщалось, что мальчик поднял банкноту, которая лежала рядом с детской площадкой. В итоге купюра взорвалась в руках ребенка, после чего его госпитализировали. Школьнику пришлось частично ампутировать пальцы. Местные жители предположили, что 10 рублей с СВУ могли лежать у площадки с минувших выходных.

