Купюру, оторвавшую мальчику пальцы, могли подбросить в выходные в Красногорске

По словам жителей Красногорска, банкнота с самодельным взрывным устройством, которую обнаружил ребенок, могла находиться на месте происшествия с конца прошлой недели. Один из мужчин видел купюру, но не стал поднимать, сообщает «Осторожно, Москва» .

Местный житель сообщил, что заметил десятирублевую купюру у ограды детского сада, неподалеку от места взрыва, в минувшие выходные. Он обратил на это внимание, поскольку не стал поднимать деньги и поделился увиденным с супругой.

«Мы с женой видели эту десятку 8 или 9 ноября. Именно возле забора у детсада по дороге мимо забора Горпарка. Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо», — рассказал мужчина.

Горожанин предположил, что злоумышленники в минувшие выходные тестировали реакцию людей на банкноту. Однако на тот момент, когда он ее видел, рядом с купюрой не было никаких предметов.

Ранее сообщалось, что в Красногорске мальчик поднял с земли купюру, после чего она взорвалась в его руках. Медикам пришлось частично ампутировать ребенку пальцы.

Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия сообщил РИАМО, что инцидент с пострадавшим мальчиком от детонации ВСУ в Красногорске можно квалифицировать как теракт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.