Бывший следователь прокомментировал подрыв мальчика на СВУ в Красногорске

Адвокат Багатурия о подрыве на СВУ в Красногорске: жертв могло быть больше

Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия сообщил РИАМО, что инцидент с пострадавшим мальчиком от детонации ВСУ в Красногорске можно квалифицировать как теракт.

Вечером 11 ноября мальчик в подмосковном Красногорске отправился на тренировку по единоборствам. По пути он нашел предмет, похожий на пачку купюр. Едва он взял его в руки, как раздался взрыв.

«Я бы квалифицировал данное действие как теракт, поскольку количество взрывчатки способно причинить существенный вред здоровью жертвы, а способ совершения преступления говорит о том, что оно было направлено против неопределенного круга лиц, с очевидной целью запугать население. За такое сажают на срок от 10 до 15 лет», — поделился мнением Багатурия.

При детонации мальчику оторвало несколько пальцев. Прохожие оказали ему первую помощь и вызвали врачей. Мальчика госпитализировали в детский клинический центр им. Рошаля.

В среду 12 ноября омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила в своем Telegram-канале, что врачам пришлось частично ампутировать пальцы на поврежденной руке мальчика, а его общее состояние оценивается как тяжелое.