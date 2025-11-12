В Красногорске ребенку разворотило кисть при попытке поднять деньги с земли

На детской площадке в подмосковном Красногорске ребенку разворотило кисть, когда он потянулся за деньгами, сообщает SHOT .

Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел около спортшколы на улице Пионерская. Со слов очевидцев, 9-летний мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы взять купюру и в этот момент произошел сильный взрыв.

У мальчика сильно повреждена кисть и пальцы.

По предварительной информации, сработало некое взрывное устройство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве госпитализировали подростков, которые запили транквилизаторы пивом в школе. Предварительно, в больницу попали пятеро десятиклассников с запада столицы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.