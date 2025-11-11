Московские подростки запивали транквилизаторы пивом прямо в школе

В Москве десятиклассники отравились транквилизаторами и пивом в школе

В Москве госпитализировали подростков, которые запили транквилизаторы пивом в школе. Предварительно, в больницу попали пятеро десятиклассников с запада столицы, сообщает «112» .

Несовершеннолетние пронесли алкоголь и таблетки в учебное учреждение и начали употреблять прямо там. В итоге школьники отправились и попали в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Прочие подробности устанавливаются.

Тем временем у российских школьников появился новый тренд — они скупают «наркотический» орех, который оказывает опасное влияние на психику и вызывает рак. Речь идет об азиатском бетельном орехе (бинлане), имеющем «опьяняющий» эффект.

