Российские школьники закупаются на маркетплейсах опасным «наркотическим» орехом

Российские школьники скупают «наркотический» орех, который оказывает опасное влияние на их психику. Кроме того, плод может вызвать рак ротовой полости, сообщает Baza .

В России резко стал популярен опасный бетельный орех, по-другому — бинлан. В основном его покупают подростки из-за «опьяняющего» эффекта. Азиатский плод приобретают на маркетплейсах и в магазинах с индийскими товарами. Цена на упаковку такого плода составляет не более 1 тыс. рублей.

Однако эксперты предупреждают — бинлан опасен. В нем содержится психоактивное вещество ареколин, которое вызывает жар и помутнение сознания. В целом «наркотический» орех негативно влияет на нервную систему и даже может вызвать рак ротовой полости.

Власти некоторых азиатских стран уже ограничивают продажу и рекламу такого плода из-за роста заболеваемости раком ротовой полости.

