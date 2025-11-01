Женщина получила 10 лет колонии за поцелуй с «запрещенкой» в суде Новосибирска

В Новосибирске Кировский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела против местной жительницы, признанной виновной в попытке передачи наркотических веществ своему партнеру прямо в здании суда через поцелуй, сообщает «Абзац» .

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Новосибирской области, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 1 месяц.

Следствием установлено, что обвиняемая приобрела наркотические средства и прибыла к зданию Кировского районного суда в Новосибирске. Затем она спрятала запрещенные вещества во рту, прошла внутрь здания суда и стала ждать своего сожителя, которого доставили под конвоем для участия в судебном заседании по его уголовному делу.

При встрече она попыталась передать мужчине наркотик посредством поцелуя в губы, однако бдительный судебный пристав пресек эту попытку. Наркотические вещества, предназначавшиеся для передачи, были конфискованы.

В итоге женщину осудили на 10 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

