Поднявшему купюру со взрывчаткой мальчику частично ампутировали пальцы

Операцию провели 9-летнему мальчику, которому оторвало пальцы при взрыве подарочной упаковки в подмосковном Красногорске. Доктора пытались спасти его кисть, но пальцы частично пришлось ампутировать, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем Telegram-канале .

Сначала в медицинское учреждение прибыл ребенок, а потом его пальцы. Операция шла 6 часов и была осложнена тяжелыми разрывами тканей. Вторая рука у мальчика сломана. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

По информации SHOT, у школьника пострадали четыре пальца. Его привезли в больницу с травматической ампутацией трех пальцев правой руки и разрывом фаланги еще одного. Также на кисти у ребенка разорваны мышцы.

Во взрывчатку весом примерно 10 г, которая сдетонировала в руках у мальчика, добавили небольшие гвозди. Она была спрятана в купюру 10 рублей, которую подобрал пострадавший.

Газета «Известия» со ссылкой на очевидца трагедии сообщает, что после инцидента прохожие подняли большой палец ребенка и отнесли его врачам скорой помощи.

Им показалось, что сдетонировали 10-рублевые купюры, которые были сложены трубочкой и перемотаны подарочной красной лентой. По мнению очевидцев, ребенок решил развязать подарочную ленту, из-за чего случился взрыв.

Инцидент произошел вечером 11 ноября. Мальчик в Красногорске поднял с асфальта неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку. Затем произошла детонация. Ребенок был госпитализирован. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

