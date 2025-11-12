сегодня в 07:53

Уголовное дело возбудили из-за покушения на убийство ребенка в Красногорске

Уголовное дело из-за совершенного общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка в подмосковном Красногорске возбудили сотрудники Следственного комитета. Его расследуют по части 3 статьи 30 пункта «е» части 2 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 11 ноября. 10-летний мальчик, который шел вдоль жилого дома в Красногорске, поднял с асфальта неустановленное взрывное устройство. Его замаскировали под подарочную упаковку, к которой была прицеплена денежная купюра номиналом 10 рублей.

После этого случился взрыв. Мальчик получил телесные повреждения и попал в больницу.

Проводятся экспертизы. Сотрудники СК ищут виновных.

Пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала, что надзорное ведомство держит под контролем расследование уголовного дела.

