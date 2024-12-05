Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервью главы российской дипломатии Сергея Лаврова известному американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу.

«Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», — сказала дипломат в эфире Первого канала.

Ранее Карлсон снова прибыл в Россию, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. В начале февраля текущего года журналист пообщался с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам американского журналиста, мир очень близко подошел к точке развязывания ядерной войны из-за из-за действий властей США, которые фактически находятся в состоянии активного вооруженного конфликта с Москвой.