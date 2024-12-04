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Такер Карлсон прибыл в Россию для интервью с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон снова прибыл в Россию, на этот раз — для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости .

«Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — написал он в соцсети X.

Американский журналист пообщался с Владимиром Путиным в начале февраля текущего года. Президент России рассказал, в частности, о предпосылках конфликта на Украине и состоянии переговорного процесса.

Ранее Такер Карлсон анонсировал свое возможное интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским.