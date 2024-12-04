Карлсон заявил, что мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что сегодня мир очень близко подошел к точке развязывания ядерной войны из-за того, что США фактически находятся в состоянии активного вооруженного конфликта с Россией, сообщает RT .

По его словам, большинство американских граждан об этом даже не подозревает.

«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден хочет успеть втянуть США в ядерную войну с Россией до момента, пока избранный президент Америки Дональд Трамп официально вступит в должность американского лидера.